رسميا.. ساري مديرا فنيا لتشيلسي الإنجليزي

أعلن مجلس إدارة نادى تشيلسى الانجليزي، اليوم السبت، عن التعاقد مع الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدربًا جديدًا لـ"البلوز"، خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتى، الذى أقيل من منصبه أمس.



وذكر تشيلسي في بيان أصدره على موقعه الرسمى: "ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد لتشيلسي، سينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد ثلاثة أعوام ناجحة في الدوري الايطالي مع نابولي"



وأضاف: "خلال الفترة التي أمضاها هناك، نجح المدرب البالغ من العمر 59 عامًا في إحياء حظوظ النادي، وأعاده إلى دوري الأبطال بأسلوب لعب هجومى مميز".



ووقع سارى عقدًا مع النادي اللندني يمتد لثلاثة أعوام، ليصبح بذلك سادس مدرب إيطالي يشرف على تدريب "البلوز".