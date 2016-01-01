القومي لثقافة الطفل يمثل مصر بمؤتمر الشباب العرب بالأردن

يشارك المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة ميرفت مرسى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في "مؤتمر الشباب العرب الدولي" السابع والثلاثون الذي يقيمه المركز الوطني للثقافة والفنون بالأردن، والذي انطلق يوم الثلاثاء تحت شعار "مشاركة الشباب في تحقيق العدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة"، وشارك الوفد المصري في أولى جلسات الحوار التفاعلية التوعوية مع الوفود المشاركة حول التربية الإعلامية.



ويمثل مصر هذا العام وفد مكون من أربعة أطفال موهوبين في مجالات الغناء والموسيقى والتمثيل والرسم بمصاحبة مشرفة متخصصة، ويشارك الأطفال في ورش العمل وتقديم مواهبهم الفنية خلال الحفلات واللقاءات الفنية التي يشارك فيها أطفال الوفود من الدول المشاركة، بما يعكس الثقافة والتراث المصريين، كما ينظم الوفد المصرى معرضا لإصدارات ومطبوعات ومنتجات الورش الفنية، إلي جانب مشاركة الوفد في زرع شجرة مصر للسلام.



يذكر أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية الملكة نور الحسين، وينظمه المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين، على مدار سبعة أيام وبمشاركة شباب وشابات من الفئة العمرية 14 إلى 16 عاما من 12 دولة عربية وأجنبية هي (مصر، البحرين، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، هولندا، الولايات المتحدة الأميركية، باكستان، الأردن).