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أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

السبت 14/يوليه/2018 - 01:14 م
صدى البلد
عرفة البنداري
دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف عزة، بسبب إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية بإطلاق صافرات الانذار في شاطئ عسقلان، وتم تنشيط منظومة القبة الحديدية، وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الانذار في المجلس الاقليمي اشكول.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنة شعار هنيجيف، كما دوت الصافرات في مستوطنة سديروت.

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