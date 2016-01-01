تنسيق 2018.. خطوات تسجيل طلاب المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة والتى تنطلق اعتبارًا من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبلين بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.



وقالت الوزارة في بيانا، إن هذه التعليمات هي، قم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد، ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، ثم قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد.



وأوضحت الوزارة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب، وهى كما يلي:-



- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.



أما عن طرق التعرف علي نتيجة الترشيح، فقالت الوزارة إنه سيتم إبلاغ الطالب بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسميا وذلك بأحد الطرق التالية، النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، أو يتم طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد علمًا بأن هذه البطاقة مجرد إخطارولا تمثل مستند رسمي.