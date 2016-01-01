ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة مضمونة لعمل عجينة العيش الشامي.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 01:14 م
العيش الشامي
العيش الشامي
آية التيجي
لا غني عن العيش في جميع الوجبات وبجانب جميع المأكولات، ويمكن تقديم من وقت لآخر العيش الشامي، حيث انه يتمتع بمذاق جميل، ومميز، حيث ان العيش الشامي يقدم بشكل كبير بجانب المأكولات العربية والاوروبية، وايضا الهندية، وانتشر مؤخرا صنع العيش الشامي في جميع أنحاء العالم عن طريق الآلات الحديثة، إلا أنه تختلف طريقة عملها من بلد لآخر، ولكن في هذا الموضوع سوف نقدم لكم طريقة تقديم العيش الشامي الابيض على الطريقة المصرية، وذلك على طريقة الشيف الشيف سارة عبد السلام في برنامجها سنة اولى طبخ والطريقة المضمونة لعمل عجينة العيش الشامي..

مكونات إعداد العيش الشامي:

كيلو دقيق.
ربع كوب لبن بودر.
٢ ملعقة كبيرة خميرة.
٢ ملعقة كبيرة سكر.
٢ ملعقة صغيرة ملح.
٢ كوب حليب دافئ.
نصف كوب زيت.
ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير لطهي العيش الشامي:

أولا: يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة، يضاف الزيت واللبن ونبدأ في العجن، يضاف الماء الدافئ تدريجيًا أثناء العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة و لينة جدًا ومطاطية، تنقل العجينة طبق مرشوش بالدقيق، وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم.
ثانيا: بعد التخمير تقسم العجينة لكرات حسب حجم الرغيف المطلوب للحصول على رغيف متوسط الحجم تقسم العجينة لعشر كرات، وتكور كرات العجينة وتترك لترتاح مغطاة حوالي ربع ساعة، تفرد كل كرة من العجينة بسمك متوسط وتترك لترتاح ربع ساعه اضافيه.
ثالثا: لتسوية الخبز تحضر طاسة سميكة وتسخن على الفرن، تخفض النار لدرجة حرارة متوسطة، ونبدأ في تسوية أرغفة الخبز،عندما تبدأ جيوب الهواء بالارتفاع على وجه العجينة تقلب للناحية الأخرى، وتكرر العملية حتى ينضج الخبز، يرفع الخبز من الطاسة ويغطى بفوطة نظيفة ومن الممكن أن يحفظ في الفريزر.

ترشيحاتنا

رمضان يحتفل بوصول أغنيته نمبر وان إلى 21 مليون مشاهدة

هجوم سعودي على فتاة احتضنت #ماجد_ المهندس_بسوق_عكاظ عبر تويتر

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

تفاصيل الانفجار الضخم بمحيط قصر الرئاسة بالصومال

ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

مدبولي يصدر قرارا بشأن تنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات الثقافية

ريال مدريد يحضر عرضا مغريا لضم نجم توتنهام

إحباط محاولة تفجير مقر أمني في تعز

مشاهدة مباراة بلجيكا وانجلترا بث مباشر

أول صورة لحنة محمد عبد المعطي وفرح علي

تحقيقات أمن الدولة مع رئيس الجمارك: عملات أجنبية بمقر الاستراحة.. والمتهمون يقرون بصحة التسجيلات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

فيديو

توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو
وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟