طريقة مضمونة لعمل عجينة العيش الشامي.. فيديو

لا غني عن العيش في جميع الوجبات وبجانب جميع المأكولات، ويمكن تقديم من وقت لآخر العيش الشامي، حيث انه يتمتع بمذاق جميل، ومميز، حيث ان العيش الشامي يقدم بشكل كبير بجانب المأكولات العربية والاوروبية، وايضا الهندية، وانتشر مؤخرا صنع العيش الشامي في جميع أنحاء العالم عن طريق الآلات الحديثة، إلا أنه تختلف طريقة عملها من بلد لآخر، ولكن في هذا الموضوع سوف نقدم لكم طريقة تقديم العيش الشامي الابيض على الطريقة المصرية، وذلك على طريقة الشيف الشيف سارة عبد السلام في برنامجها سنة اولى طبخ والطريقة المضمونة لعمل عجينة العيش الشامي..



مكونات إعداد العيش الشامي:



كيلو دقيق.

ربع كوب لبن بودر.

٢ ملعقة كبيرة خميرة.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ملعقة صغيرة ملح.

٢ كوب حليب دافئ.

نصف كوب زيت.

ماء دافئ للعجن.



طريقة التحضير لطهي العيش الشامي:



أولا: يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة، يضاف الزيت واللبن ونبدأ في العجن، يضاف الماء الدافئ تدريجيًا أثناء العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة و لينة جدًا ومطاطية، تنقل العجينة طبق مرشوش بالدقيق، وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم.

ثانيا: بعد التخمير تقسم العجينة لكرات حسب حجم الرغيف المطلوب للحصول على رغيف متوسط الحجم تقسم العجينة لعشر كرات، وتكور كرات العجينة وتترك لترتاح مغطاة حوالي ربع ساعة، تفرد كل كرة من العجينة بسمك متوسط وتترك لترتاح ربع ساعه اضافيه.

ثالثا: لتسوية الخبز تحضر طاسة سميكة وتسخن على الفرن، تخفض النار لدرجة حرارة متوسطة، ونبدأ في تسوية أرغفة الخبز،عندما تبدأ جيوب الهواء بالارتفاع على وجه العجينة تقلب للناحية الأخرى، وتكرر العملية حتى ينضج الخبز، يرفع الخبز من الطاسة ويغطى بفوطة نظيفة ومن الممكن أن يحفظ في الفريزر.