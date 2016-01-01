أهم 9 فوائد للتين البرشومي

يعد التين البرشومي من الفواكه التي تتميز بوجود نوعي الالياف القابلة وغير القابلة للذوبان،حيث يلعبان دورا مهما في منع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب .



يعرض خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أهمية و الفوائد التي يحتوي عليها التين البرشومي:





1 ـ يجلي رمل الكلى والمثانة.



2 ـ مفيد في خشونة الحلق والصدر والقصبة الهوائية.



3 ـ يغسل الكبد والطحال.



4 ـ مدر للبول.



5 ـ ولعلاج كسل الأمعاء



6- يحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "الماغنيسيوم".



7- يساعد في تنظيم الضغط الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقاية من سرطان القولون وعلاج الإمساك.



8 - غذاء غني بالألياف ذات الفوائد الجمة في الوقاية من سرطان الأمعاء وخفض الكوليسترول؛ وبالتالي إبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب.



9 -مصدر مهم للمعادن، ويأتي على رأسها "البوتاسيوم". فللبوتاسيوم دور مهم في الوقاية من خطر القاتل الصامت، أي ارتفاع الضغط الشرياني إذ يمنع تكرس صفائح "الكوليسترول" على باطن الشرايين، ويقوم بطرد الفائض من معدن "الصوديوم" خارج الخلايا فيحافظ على توازن السوائل.