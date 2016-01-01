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حوادث

الداخلية تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

السبت 14/يوليه/2018 - 02:37 م
الداخلية
الداخلية
مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى .

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار،مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط ( 12023 ) قضية متنوعة .

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم تحصيل (10471) حالة و فى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ ( 780 ) حكم حبس جزئى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارٍ استمرار الحملات.

ويأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم .

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