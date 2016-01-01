الداخلية تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى .





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار،مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط ( 12023 ) قضية متنوعة .





وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم تحصيل (10471) حالة و فى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ ( 780 ) حكم حبس جزئى.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارٍ استمرار الحملات.



