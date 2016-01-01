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أداء المالية فى الميزان.. اتحاد المستثمرين يطالب بتنفيذ مقترحات تعديلات الضرائب .. والوزارة: ندرسها ولن نتهاون فى حقوق الخزانة العامة .. والاستعانة بالأجهزة الحديثة فى جميع المنافذ الجمركية

السبت 14/يوليه/2018 - 06:54 م
صدى البلد
علياء فوزى ومحمد يحيي
اتحاد المستثمرين يطالب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية
المالية : 
نراعى حقوق الخزانة العامة بدون أي اعباء ضمن مقترحات اتحاد المستثمرين
الاستعانة بالأجهزة الحديثة فى جميع المنافذ الجمركية

ابدى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ملاحظات على أداء وزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية والجمركية خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة التوسع فى تحصيل الضرائب من المتهربين، خاصة من أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المرتفعة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية بما يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة.

وأشاد اتحاد المستثمرين بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة المالية بضرورة الإسراع فى عملية تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى، فى إطار عملية التطوير، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يؤدى إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.

وكان اتحاد المستثمرين قد أصدر دراسة لإصلاح منظومة الضرائب أوصى فيها بضرورة التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين، و إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، وثالثا دمج الاقتصاد الموازى فى اقتصاد الدولة وحصر المجتمع الضريبى حصرًا كاملًا وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظومة الضريبية.

وطالب بالحصول على المعاملات الحقيقة للممول المسجل ومقارنتها بما يقدمه من إقرارات ضريبية والتفتيش المستمر، وبتغليظ عقوبات التهرب الضريبى والجمركى بحيث تكون مانعة ورادعة ، وضبط المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة عليها، وسابعًا وضع أسعار استرشادية لجميع السلع الواردة من الخارج لوقف نزيف الفواتير المضروبة، و التأكد من شهادة المنشأة ومراجعتها بدقة من وقت لآخر.

كما طالب بالاستعانة بالأجهزة الحديثة فى جميع المنافذ الجمركية للكشف عن البضائع المهربة والتى يصعب الوصول إليها ذاتيًا حيث تحول هذه الأجهزة دون تدخل الأفراد فى عمليات الإفراج، وتجريم البيع والشراء وأى معاملات تستهدف الربحية بدون فواتير معتمدة، والسعى لتحصيل الديون الضريبية المتأخرة حتى لو على دفعات.

وطالبت الدراسة بوقف استيراد السلع الاستفزازية وكذلك التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى لمدة 3 سنوات على الأقل، استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى فيما عدا ما لا ينتج محليًا، وأخيرًا الاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة والارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.

اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة تدرس المقترح المقدم من اتحاد المستثمرين الخاص بالتعديلات على اللائحة التفيذية على ضرائب الدخل والقيمة المضافة ، لافتا الى ان الوزارة ممثلة فى مصلحة الضرائب تدرس البنود المقترحة وبيان ايرادات او الحصيلة وكذلك العبء المالى ، اذا ما كان سيتم منح حافز ضريبى للمستثمرين.

واضاف فى تصريحات خاصة لــ" صدى البلد " ان الوزارة لن تتراجع عن استجداء حقوق الخزانة العامة ، وكذا فرض اى اعباء على الممولين والافراد والشركات بما يحقق تشجيع فرص الاستثمار وزيادة الانتاج بدعم الاقتصاد الوطنى وخفض فاتورة عجز الموازنة العامة.

يذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية سبق وأن صرح بان وزارتة لن تتهاون مع أى متهرب من الضرائب وان المحاسبة ستكون بما يرضى الله على حد قوله. 

وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين سبق له اعلان عن تقديمة لمقتراحات تعديلية على اللائحة التنفيذية على ضريبتى الدخل والقيمة والمضافة لوزارة المالية.

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