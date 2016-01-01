أولمرت يكشف رسالة عباس له عبر واتساب

وأضاف أولمرت أنه تلقى رسالة عبر "واتساب" من أبو مازن قال فيها: "لا تنسى أني لم أقل لا لاقتراحك".





وبحسب "نيوز وان"، فإن أولمرت يرى أن رسالة أبومازن تعني أنه مستعد للعودة إلى مائدة المفاوضات.

في سياق آخر، أشار أولمرت إلى أنه كاد يتوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا، لكن الرئيس السوري بشار الأسد تراجع في اللحظة الأخيرة عام 2008.







ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضافه في القصر الرئاسي بأنقرة، انتظارا لوصول الأسد، لكن الأسد لم يأت، وهو ما دفع أردوغان لمهاتفته، لكن الأسد طلب منه اشتراط عودة الجولان لسوريا، أولا، وهو ما أبلغه الرئيس التركي لأولمرت.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أنه تلقى رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر تطبيق الرسائل الفوري "واتساب".ونقل موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي عن أولمرت قوله إنه عرض على الرئيس الفلسطيني، مقترحات لم يقدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي من قبل، وهو ما لم يقبله أبو مازن أو يرفضه، آنذاك.وكشف أولمرت أن وفدا سريا تركيا بقيادة مدير عام وزارة الخارجية التركية وصل إلى تل أبيب بعد مرور شهر واحد على تفجير المفاعل النووي السوري، ونقل طلب الأسد بتجديد المفاوضات مع إسرائيل.