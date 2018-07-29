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تعليم

تنسيق 2018.. خريطة كليات الهندسة بالجامعات الخاصة في مصر

السبت 14/يوليه/2018 - 02:26 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة كليات الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وذلك في إطار الخدمة الطلابية التي يقدمها الموقع بتنسيق العام الجامعي 2018/2019.

وتضم قائمة الجامعة الخاصة في مصر 24 جامعة خاصة وأهلية حتى الآن، وتوجد 18 كلية هندسة في 18 جامعة، وذلك في "جامعة النهضة "NUB"، جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة "MSA"، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)، جامعة النيل، جامعة مصر الدولية (MIU)، جامعة المستقبل، جامعة فاروس، الجامعة الحديثة للتكنولوجية والمعلومات "MTI"، جامعة الأهرام الكندية (ACU)، جامعة هليوبولس، الجامعة الأمريكية، جامعة 6 أكتوبر، الجامعة المصرية الروسية، الجامعة البريطانية (BUE)، الجامعة الألمانية (GUC)، الجامعة الأهلية الفرنسية، جامعة بدر، جامعة الدلتا".

ومن المقرر تطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على أن تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018، والشريحة الثانية 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)،  و70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و55% باقى الكليات.

كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها إيصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.

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