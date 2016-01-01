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محافظات

الغلق الإداري لـ ٢١ منشأة غذائية متنوعة بمركز الحسينية

السبت 14/يوليه/2018 - 02:25 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارًا بالغلق الإداري لعدد ٢١منشأة غذائية متنوعة بمركز ومدينة الحسينية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 453 / 1954 بشأن المحال التجارية و الصناعية بما يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين .

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل أول وزارة الصحة أنه أثناء المرور الدوري على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تبين وجود عدد من المنشآت تُدار بدون تراخيص ما بين ( محل بقالة – مطاعم – مخبز سياحي - مصنع رنجة - محل عطارة - محل جزارة – محل بيع حلويات - شوي أسماك ) الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأضاف "مسعود" انه بعرض الموضوع على محافظ الشرقية وافق على إصدار قرار بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص اللازمة وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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