ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

افتتاح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية في الإسكندرية..صور

السبت 14/يوليه/2018 - 02:36 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
افتتح طارق جمال الدين، مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، السبت، معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية بقرى النهضة غرب المدينة.

وقال "جمال الدين" إن المعرض يشمل منتجات الملابس والمفروشات الجاهزة لـ 15 فتاة وسيدة من 4 جمعيات، هي "تنمية المجتمع بقرية أبو سمبل 1و2، ونهج الإعمار بقرية الكرنك، وتنمية المجتمع بقرية الهاويس".

شارك في الافتتاح ممثلو المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات الأهلية ورجال أعمال، من بينهم أيمن عطية، رئيس شركة الإسكندرية لأسود الكربون، وجابر أبو خطوة، استشاري التنمية، ورئيس جمعية القلعة لتنمية المجتمع.

وأوضح مدير عام التنمية بالتضامن الاجتماعي، أنه تم تدريب المشاركات في المعرض، ومعظمهم متسربات من التعليم ومعيلات، على الحياكة والتطريز ودعمهن بـ 4 مشاغل، وصولا إلى إقامة المعرض ليصبح منفذا تسويقيا دائما لعرض منتجاتهن.

وأشاد بجودة منتجات المعرض وبأسعاره المناسبة للجميع، مؤكدا اهتمام مديرية التضامن الاجتماعي بهن، وتقديم أوجه الرعاية لهن بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية ورجال الأعمال.
افتتاح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية في الإسكندرية..صور
افتتاح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية في الإسكندرية..صور
افتتاح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية في الإسكندرية..صور
افتتاح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية في الإسكندرية..صور

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعتقل الملياردير منيب المصري في القدس.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لإسرائيل

ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا في مواجهة انجلترا بكأس العالم.. اليوم

التأديبية العليا تحيل مسئولا بالإسكان للمعاش لإهداره ٤٧ مليون جنيه

الأعلى للجامعات: قبول 10% من حاملي الشهادات الفنية بتنسيق 2018

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

تفاصيل الانفجار الضخم بمحيط قصر الرئاسة بالصومال

الداخلية: ضبط سيد سيكا المتهم بترويع مواطن بكلب في فيصل

تقارير روسية تكشف سبب اهتمام الإمارات بسيارة بوتين

تنسيق 2018 .. الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 96.10% للشعبة العلمية و93.90% للهندسية و 80% للأدبية

أطعمة شائعة تناولها يوميا يضر بصحة القلب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

فيديو

طريقة تحضير شربات الورد بألوان الطعام الطبيعية
لقطات مصورة من داخل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة.. فيديو
توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو
وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟