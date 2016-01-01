افتتاح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية في الإسكندرية..صور

افتتح طارق جمال الدين، مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، السبت، معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية بقرى النهضة غرب المدينة.



وقال "جمال الدين" إن المعرض يشمل منتجات الملابس والمفروشات الجاهزة لـ 15 فتاة وسيدة من 4 جمعيات، هي "تنمية المجتمع بقرية أبو سمبل 1و2، ونهج الإعمار بقرية الكرنك، وتنمية المجتمع بقرية الهاويس".



شارك في الافتتاح ممثلو المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات الأهلية ورجال أعمال، من بينهم أيمن عطية، رئيس شركة الإسكندرية لأسود الكربون، وجابر أبو خطوة، استشاري التنمية، ورئيس جمعية القلعة لتنمية المجتمع.



وأوضح مدير عام التنمية بالتضامن الاجتماعي، أنه تم تدريب المشاركات في المعرض، ومعظمهم متسربات من التعليم ومعيلات، على الحياكة والتطريز ودعمهن بـ 4 مشاغل، وصولا إلى إقامة المعرض ليصبح منفذا تسويقيا دائما لعرض منتجاتهن.



وأشاد بجودة منتجات المعرض وبأسعاره المناسبة للجميع، مؤكدا اهتمام مديرية التضامن الاجتماعي بهن، وتقديم أوجه الرعاية لهن بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية ورجال الأعمال.