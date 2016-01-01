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محافظات

غدًا.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة

السبت 14/يوليه/2018 - 02:44 م
صدى البلد
ايمن محمد
يتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدا الأحد، مدينتي أبورديس وأبوزنيمة، يرافقه رئيسا المدينتين أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس وحمدي عبد العليم رئيس مدينة أبوزنيمة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

ومن المقرر أن تبدأ جولة فودة بتفقد مدينة أبورديس يتفقد خلالها مستشفى ابورديس المركزى للاطمئنان على الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين ومخبز المدينة للاطمئنان على جودة الخبز ومركز شباب المدينة لتفقد الانشطة الصيفبة ولقاء البراعم والشباب وقسم مرور ابورديس للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين كما سيتفقد المحافظ الشاطئ العام لتفقد اعمال التطوير الجارية فيه.

وبعد تفقد مدينة أبورديس من المقرر أن يتوجه المحافظ لمدينة أبوزنيمة يتفقد خلالها إطلاق التيار الكهربائي المرحلة الاولى لقرية الرمل بالكيلو 3 بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه وتفقد كورنيش ابوزنيمه والاسكان الجديد ثم لقاء بالعواقل والمشايخ والقيادات الطبيعية بالمدينتين بمقعد الشيخ رمضان ابوعطيش بالكيلو 9.
غدًا.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة
غدًا.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة

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