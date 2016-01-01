غدًا.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة

يتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدا الأحد، مدينتي أبورديس وأبوزنيمة، يرافقه رئيسا المدينتين أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس وحمدي عبد العليم رئيس مدينة أبوزنيمة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.





ومن المقرر أن تبدأ جولة فودة بتفقد مدينة أبورديس يتفقد خلالها مستشفى ابورديس المركزى للاطمئنان على الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين ومخبز المدينة للاطمئنان على جودة الخبز ومركز شباب المدينة لتفقد الانشطة الصيفبة ولقاء البراعم والشباب وقسم مرور ابورديس للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين كما سيتفقد المحافظ الشاطئ العام لتفقد اعمال التطوير الجارية فيه.



