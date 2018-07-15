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ديني

تعرف على الحكم الشرعي حال شك الزوج في عدد مرات الطلاق

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الشك في الطلاق عند الإمام الشافعي لا يثبت به شيء، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا شك الرجل أهو طلق اثنين أم ثلاث فليأخذ بالأقل بشرط ألا يكون متيقنًا أنه ثلاثة.

وأجاب الأطرش عن سؤال لشخص يقول: "لست متأكدا إذا كان طلاقي لزوجتي للمرة الثالثة أم الثانية؟ فماذا أفعل؟"، قائلا: في مثل هذه القضايا لا يصح أن يقول الرجل لست متذكرا لأنها حدود شرعية لا يمكن التهاون فيها".

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