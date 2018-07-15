الإفتاء توضح شروط الإحرام بالنسبة للمرأة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف حافظ على المرأة حتى فى أداء العبادة حتى وإن كانت فى بيت الله الحرام ، فمن الآداب التى يجب على المرأة أن تلتزم بها أن لا تتزاحم وأن لا ترفع صوتها للتلبية فتسمع نفسها فقط، لافتًا إلى أن الأحكام الشرعية فى الأصل تنص على أن النساء شقائق الرجال ولكن الشرع يختص بجزئية الاحتشام والمحافظة على مكانة المرأة فهذا ليس تقيدًا لها ولكنه محافظة على مكانتها وشعورها حتى لا يضايقها أحد ولا تتضايق من أحد .



وأضاف "عثمان" خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أثناء إجابته على سؤال "ما هى شروط ملابس الإحرام بالنسبة للمرأة ؟، أن إحرام المرأة فى الحج يكون فى وجهها وكفيها فقط ، مُشيرًا الى أن بعض النساء يحرصن على لبس الأبيض ولكن هذا ليس شرطًا فأن لبس الأبيض أو غيره صحيح طالما أنه ليس ثوب شهره مزركشًا فاقعًا ملفتًا للأنظار، فضلًا عن حرص بعض الدول فى أن ترتدي المرأة ملابس خضراء ليس شرطًا ولكنه من الممكن أن يكون لسهولة التعارف، أما إحرام الرجل مستحب أن يكون مرتديًا ملابس الإحرام البيضاء .