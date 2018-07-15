مستشار المفتي يوضح حكم من نسي ركعتي الإحرام

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ركعتي الإحرام سُنة ، وتكون قبل أن ينوي الحاج الإحرام ، وبعد أن ينتهي منهما يلبي مباشرة لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج إذا كان متمتعًا أو عمرة وحجًا إذا كان مقرونًا أو حجًا إذا كان مفردًا.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أثناء إجابته على سؤال " ماذا يفعل الحاج إذا نسي سُنة الإحرام ؟ ، أن من نسي سنة الإحرام ولم يغادر البيت الحرام فيعيد النية ويصلى الركعتين، ولكن إن غادر ولم يصلهما فلا حرج لأنها سُنة من فعلها أثاب عليه ومن تركها فلا إثم عليه .