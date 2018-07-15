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ديني

تعرف على دعاء مستحب بعد تكبيرة الإحرام

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صيغة من الأدعية يستحب قولها بعد تكبيرة الإحرام، وهي: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ».

وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن هذا الدعاء يعلمنا أنه ينبغي أن تكون بداية الأدعية بالتمجيد بالتسبيح والتحميد والتنزيه، منوهًا بأن أكثر السلف الصالح كانوا ملتزمين بالتسبيح، وأنه ورد عن ابن العباس أن هذه الدعاء مفهموم من قوله تعالى: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ».

وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن التسبيح بعد التكبير تنزيه لله عز وجل، عن كل نقيصه وعيب فهو ذو الكامل والجلال والكمال.

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