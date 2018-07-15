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ديني

ما تفعله المرأة حال وقوعها في أحد محظورات الإحرام

الأحد 15/يوليه/2018 - 05:49 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير الفتوى بدار الإفتاء، إن تحلل المرأة من الإحرام يكون بقص شعرها بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة.

وأضاف مدير الفتوى، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس"، أنه في حالة ما إذا ارتكبت المرأة محظورا من محظورات الإحرام قبل أن تتحلل، فعليها دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كانت مقيمة بمصر واكتشفت ذلك بعد عودتها فلتعطي أحد الذاهبين للعمرة ثمن الخروف وتوكله في الذبح عنها.

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ما تفعله المرأة حال وقوعها في أحد محظورات الإحرام

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