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أخبار البلد

الفلاح الفصيح : يجب عدم استيراد أرز الشعير حتى لا يتم تدمير أصناف الأرز المصرية

السبت 14/يوليه/2018 - 05:43 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن الدولة اتخذت قرارا بتقليل مساحات الأرز المنزرعة وذلك في خطة الدولة نحو ترشيد إستهلاك المياه في الزراعة مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تحدد المساحات التي سوف تخصص لزراعة الأرز والكميات التي سوف تنتجها هذه الأراضي. 

وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه مع قرار وزير الزراعة في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول احتكار سلعة الأرز والتحكم في قوت المصريين.

وتابع الفلاح الفصيح أنه يجب أن يتم استنباط أصناف جديدة من الأرز يكون عمر تواجدها بالأرض خلال عملية الزراعة قليل لكي توفر في المياه وأن يتم الإتجاه إلى زراعة أصناف من الأرز تعتمد على المياه المالحة حتى نصل إلى نفس الناتج الذي كنا نحصل عليه من قبل. 

يذكر أن وزير الزراعة أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أن ملف استيراد الأرز الشعير يخضع الاشتراطات الفنية التي يتم تحديدها من خلال الإدارات التابعة الزراعة التأكد من عدم استيراد أصناف من الأرز الشعير تهدد الإنتاج الزراعي المصري.

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