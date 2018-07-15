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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يطالب الزراعة بالاتجاه إلى محاصيل بديلة للأرز

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه يجب على وزارة الزراعة الاتجاه إلى محاصيل بديلة للأرز تعطى نفس إنتاجية الأرز بعد القرار الذي أتاح استيراد الأرز.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك 6 محافظات لا تزرع سوى أرز فقط لذا يجب على وزارة الزراعة أن تتجه إلى زراعة أصناف جديدة من الأرز تكون موفرة للمياه وذلك مع خطة الدولة نحو ترشيد المياه.

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أنه يتمنى أن تضع الوزارة خطة فى السنوات القادمة لكى لا يتم تكرار استيراد الأرز خاصة أن مصر كانت تغطي الاستهلاك المحلى وكانت تصدر أيضا للخارج.

يذكر أن وزير الزراعة قد أدلى بتصريحات صحفية وأكد على أن ملف استيراد الأرز الشعير يخضع الاشتراطات الفنية التي يتم تحديدها من خلال الإدارات التابعة الزراعة التأكد من عدم استيراد أصناف من الأرز الشعير تهدد الإنتاج الزراعي المصري.

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