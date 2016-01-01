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أخبار البلد

زاهي حواس: عائق وحيد يمنعنا من الوصول للآثار غير المكتشفة

السبت 14/يوليه/2018 - 02:31 م
الآثار المصرية -
الآثار المصرية - صورة أرشيفية
مــحـــمــــد مــجــــدي
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سفير التراث العالمي بالأمم المتحدة، إن هناك آلاف المواقع الأثرية في مصر لم تكتشف بعد.

وأضاف «حواس» في تصريح لـ«صدى البلد» أن كل آثار مصر مسجلة على خريطة تحدد المواقع وتؤرخ لها، لافتا إلى أن هناك المزيد من آلاف المواقع الأثرية غير المكتشفة خصوصا في مناطق الصعيد والدلتا.

وأكد وزير الآثار السابق أن هناك عائقا يمنعنا من الوصول إلى الآلاف من المواقع الأثرية المصرية وهي ان مصر الحديثة مبنية على مصر القديمة، أي أنه تم بناء المنازل والمباني الحديثة على الكثير من المواقع الأثرية غير المكتشفة، وبالتالي فهناك المزيد من آثارنا أسفل المنازل لا أحد يعرف عنها شيئا.

وتابع حواس أنه يجب البدء في وضع خطة للتنقيب عن الآثار غير المكتشفة سواء من منطقة أبو سمبل إلى الإسكندرية أو من الأهرامات إلى سقارة وفي الدلتا والصعيد، مع الحرص على وضع خطة للترميم في الدلتا قبل التنقيب نظرا للمياه هناك حتى لا يتم إتلاف آثارنا.

كان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعلن عن بداية كشف أثري جديد في منطقة سقارة بالجيزة، مؤكدا أن الكشف الثري الذي يتم التنقيب عنه حاليا، كشف هام لأنه مرتبط بالتحنيط وطرق وورش التحنيط والأدوات المستخدمة به، موضحا أنه يعمل بالكشف 25 أثريا مصر و10 أجانب، مضيفا أنه تم العثور حتى الآن على 5 توابيت حجرية، واكتشاف 35 مومياء على مستويات مختلفة، فضلا عن العثور على بعض الأدوات الجنائزية والأواني والفخار المستخدمة في التحنيط.

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