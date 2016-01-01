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العنانى: 5 توابيت و30 مومياء وورشة تحنيط باكتشاف سقارة.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 02:31 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير الآثار
نورا المري
كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة سقارة، موضحا أنه على عمق 30 مترا من الأرض، وهو عبارة عن مستويات مختلفة من المومياوات، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 30 مومياء تختلف طبقات التحنيط بها على حسب المستوى الاجتماعي.

وقال العناني، خلال لقائه مع فضائية "أون لايف"، اليوم، السبت، إنه تم اكتشاف 5 توابيت، تم فتح أحدها، ووجد داخله مومياء لسيدة تحتفظ ببعض الأغطية المذهبة، بالإضافة إلى العثور على بعض الأواني الخاصة بالتحنيط، فضلا عن اكتشاف ورشة للتحنيط.

وأضاف أنه تم العثور على قناع من الفضة المذهبة النادر، وبعض التماثيل، مُشيرا إلى أن البعثة تحتاج للسنوات من أجل العمل وتحليل المومياوات المكتشفة، موضحا أنها بعثة مصرية ألمانية قوامها 35 شخصا، فضلا عن أن هناك أكتر من 200 بعثة أثرية أجنية ومصرية تعمل حاليا في مصر، وخلال الأشهر القادمة هناك كشف آخر يتم الإعلان عنه.

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