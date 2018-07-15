فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي

السياسات الاقتصادية تدفع المستثمرين للانسحاب من تركيا
أدروغان يمنح نفسه حق تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء اللجنة المالية
تعيين صهره في منصب وزير مالية
ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.89 مليار دولار
هبوط الأصول التركية لأدنى مستوياتها في التاريخ
مؤشر البورصة التركية فقد 9 آلاف نقطة
انخفاض أسعار الفائدة أثار قلق المستثمرين
بلومبرج: تركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمارات برئاسة أردوغان
تشاتام هاوس: تركيا تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة
328 مليار دولار ارتفاع فى ديون العملات الأجنبية لقطاع الشركات
214 مليار دولار قيمة الدين العام
اهتزاز ثقة الأسواق المالية العالمية في الاقتصاد التركي
حزب الحركة القومية يرفض الانضمام للحكومة الجديدة اعتراضًا على سياسات أردوغان