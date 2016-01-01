خبير نقل: ارتفاع متوقع في تكلفة خدمة القطارات.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى، استاذ هندسة الطرق والنقل، إن تكلفة خدمة القطارات سترتفع، لكثير من الأسباب منها تحريك أسعار المحروقات وقطع الغيار، وخلافة، مشددًا على ضرورة وجود موائمة بين هذه الزيادة وبين ما يستطيع ان يتحمله المواطن.



وأضاف "مهدي"، في لقاء لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم السبت، على ضرورة التفكير في طريقة يمكن من خلالها تحقيق عائد اقتصادي، ما يؤدي إلى تطوير نقل الركاب، فضلًا عن تحقيق التعاون مع القطاع الخاص.



وتابع: أنه من المفترض اتخاذ العديد من الإجراءات لحين تطوير الخدمة، والتي تتمثل في البحث وراء أسلوب تشغيل وصيانة داخل سكك حديد مصر في الوقت الحالي، ودراسة جدولها وتنظيم العمل بها.

