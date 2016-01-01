المراغى: برامج لإعداد الكوادر العمالية

أعلن النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدورة النقابية الجديدة تشمل تطوير جميع الأنشطة العمالية فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تأكيدا لنشر ثقافات حب الوطن ودعم التنمية بين جماهير العمال.



وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى إنه تقرر تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع القوات المسلحة والتعليم العالى وسيبدأ تنفيذها بعقد ندوة للكوادر النقابية المنتخبة نهاية الشهر الحالى اضافة الى تكثيف الزيارات الميدانية بمواقع العمل.



قررت الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البرى بحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، والنائب جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد العام، التمسك بوحدة التنظيم النقابى تحت لواء الاتحاد العام بما يعظم دوره فى خدمة الوطن محليا وافريقيا وعربيا.



وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البرى بنسبة حضور 99% يمثلون مليون ونصف عامل استخراج شهادات الضمان وجميع المستندات والايصالات المالية تحمل علامة مائية مسجلة باسم النقابة العامة يتم التعامل معها مع جميع الجهات وخاصة ادارات المرور بالمحافظات.



وأعلن رئيس النقابة العامة أنه تم الاتفاق مع المطابع الاميرية لطبع هذه الأوراق ويمنع التعامل بدونها ومن يخالف ذلك يعرض للمحاكمة الجنائية.. كما سيتم إصدار كارنيهات خاصة لعمال النقل البرى.



اعتمدت الجمعية العمومية تشكيلات اللجان النقابية ومجلس ادارة النقابة العامة والموافقة على اختيار حسين نجيب نائب رئيس النقابة العامة ممثلا لها فى عضوية مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.