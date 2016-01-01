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رحيل الممثل الأمريكي روجيه بيرى بطل أفلام ستار تراك

السبت 14/يوليه/2018 - 02:39 م
الممثل الأمريكي روجيه
الممثل الأمريكي روجيه بيرى
أماني إبراهيم
فقدت السينما الأمريكية، اليوم، الممثل الأمريكي روجيه بيري، عن عمر ناهز 86 عاما، وتوفي في منزله بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكان الممثل الهوليوودي بطل سلسلة أفلام "ستار تراك" الشهيرة.

تميزت مسيرة روجيه الفنية بالتنوع، حيث قام الممثل الراحل ببطولة العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وشارك أيضًا في الكثير من الأعمال المسرحية مثل مثل :" هم يلعبون " ، "أغنيتنا"، "مرة واحدة على المرتبة"، "كل شىء يمر"، وفقًا لصحيفة "daily mail".

ولم تقتصر مواهبه على التمثيل فقط، فقد ألف الكثير من الأعمال الموسيقية للأعمال المسرحية الذي شارك فيها، وقدمها على أشهر المسارح برودواي في نيويورك، وقام بتأليف موسيقى مسرحية " لا يمكن البوح"للكاتب "جورج برنارد" والتى قامت ببطولتها زوجته "جويس بولفانت" على مسرح "إيست" فى لوس أنجلوس .

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