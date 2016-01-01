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أخبار العالم

روسيا تشارك في بناء محطة نووية جديدة في بنجلاديش

السبت 14/يوليه/2018 - 02:41 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم السبت، أن روسيا لا تستبعد إمكانية مشاركتها في بناء محطة نووية جديدة في جنوب بنجلاديش.

وقال بوريسوف للصحفيين: "أشار رئيس الوزراء إلى أنهم كانوا يخططون لبناء كتلتين جديدتين في جنوب بنجلاديش، لذلك أعتقد أن لدينا فرصة لتطوير هذا التعاون"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وأشارت "سبوتنيك" إلى أن بوريسوف، والنائب الأول لمدير عام الإدارة التنفيذية لشركة "روس آتوم" ألكسندر لوكشين، شاركا اليوم في وضع حجر الأساس لبناء المفاعل النووي الجديد في منطقة بابنا في جنوب بنجلاديش.

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