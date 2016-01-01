الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية في اتصال هاتفي من لندن

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018، لتهنئتهم بالتفوق.



ويجري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، زيارة رسمية إلى لندن، تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك خلالها في فعاليات منتدى شباب صناع السلام.



وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذي هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.



كما حرص على الحديث إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم في حياتهم هو الاستثمار في تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا في صناعة الحضارة والتقدم في وطنهم.



1- ومن القسم العلمي:

حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية: عبد الله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.



والمركز الأول مكرر: محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%ز



والمركز الأول مكرر: هاجر محمود يوسف السيد، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية والتي حصلت على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.



2- ومن القسم الأدبي (مبصر)

حصل على المركز الأول: نهى باسم عبد القادر محمد، الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية، والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05%.



3- ومن الشعبة الإسلامية

حصل على المركز الأول: أحمد محمد يوسف قنه، الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%.



4- ومن القسم الأدبي (كفيف)

حصل على المركز الأول: رحمة سعد حمدي فرج الله، الطالبة بمعهد فتيات صفط تراب، منطقة الغربية الأزهرية، والتي حصلت على مجموع درجات 613 بنسبة مئوية 97.30%.