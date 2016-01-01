ترامب يلوم أوباما على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، باللوم على الرئيس السابق باراك أوباما ، في أول تعليق له على اتهام 12 ضابطا روسيا بالتآمر للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.



وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن قصة الـ12 روسيا حدثت خلال إدارة أوباما وليس إدارته، متسائلا "لماذا لم يفعلوا شيئا بشأن ذلك خاصة بعد إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي لأوباما في شهر سبتمبر قبل الانتخابات؟"



وكان أوباما قد فرض عقوبات ضد روسيا بسبب ما تردد حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عندما أخبرته وكالات الاستخبارات الأمريكية قبل انتخابات 2016، كما طرد 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة وأمر بإغلاق مجمعين روسيين.