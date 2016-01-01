مستشار فلسطيني يحذر من مخاطر صدام عسكري قادم

أثنى الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات على جهود مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى على غزة .
وغرد عبر صفحته بموقع " تويتر" قائلا : "منذ ليلة أمس #مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على #غزة ، الموقف خطير وقد ينزلق الى صدام عسكري أوسع لا يحمد عقباه ولابد للجانب #الفلسطيني التعاون الصادق مع جهود #القاهرة و تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي.
وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت رشقات صاروخية صوب المغتصبات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في "غلاف غزة" ردا على سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.
وغرد عبر صفحته بموقع " تويتر" قائلا : "منذ ليلة أمس #مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على #غزة ، الموقف خطير وقد ينزلق الى صدام عسكري أوسع لا يحمد عقباه ولابد للجانب #الفلسطيني التعاون الصادق مع جهود #القاهرة و تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي.
وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت رشقات صاروخية صوب المغتصبات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في "غلاف غزة" ردا على سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.