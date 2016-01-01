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أخبار العالم

مستشار فلسطيني يحذر من مخاطر صدام عسكري قادم

السبت 14/يوليه/2018 - 04:26 م
صدى البلد
شيرين عادل
أثنى الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات على جهود مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى على غزة .

وغرد عبر صفحته بموقع " تويتر" قائلا : "منذ ليلة أمس #مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على #غزة ، الموقف خطير وقد ينزلق الى صدام عسكري أوسع لا يحمد عقباه ولابد للجانب #الفلسطيني التعاون الصادق مع جهود #القاهرة و تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت رشقات صاروخية صوب المغتصبات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في "غلاف غزة" ردا على سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.

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