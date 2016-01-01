مستشار فلسطيني يحذر من مخاطر صدام عسكري قادم

أثنى الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات على جهود مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى على غزة .



وغرد عبر صفحته بموقع " تويتر" قائلا : "منذ ليلة أمس #مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على #غزة ، الموقف خطير وقد ينزلق الى صدام عسكري أوسع لا يحمد عقباه ولابد للجانب #الفلسطيني التعاون الصادق مع جهود #القاهرة و تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي.



وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت رشقات صاروخية صوب المغتصبات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في "غلاف غزة" ردا على سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.