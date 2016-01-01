88 مليون دولار حجم الاستثمارات الرومانية في مصر

تقدر حجم الاستثمارات الرومانية في مصر حوالي 88.32 مليون دولار في نحو 60 شركة، وذلك خلال الفترة مابين يناير 1970 حتى منتصف 2017 وفقا لإحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وتتوزع الاستثمارات الرومانية فى عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبنوك، والزراعة.



وأظهرت إحصائيات أخرى أن الاستثمارات المصرية وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، ما يعكس التواجد الاستثمارى المتزايد المصرى في رومانيا، وتعمل الشركات المصرية في مجالات مثل إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب، والمستحضرات الصيدلانية، وتطوير العقارات.