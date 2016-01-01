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انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر

السبت 14/يوليه/2018 - 06:04 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
انطلقت اختبارات المرحلة الأولى لليوم الأول من المشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا والمقامة تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية باستاد الصالة المغطاة بالغردقة فى الفترة من 14 إلى 30 يوليو الجاري لاكتشاف الموهوبين رياضيا من أبناء محافظة البحر الأحمر في تنس الطاولة والمصارعة والجودو ولعبة كرة القدم واليد والسلة والتايكوندو والملاكمة ورفع الأثقال.

ومن جانبه أكد ممدوح خليفة مدير الرياضة والمشرف على الاختبارات أن الهدف من المشروع إعداد وتأهيل الموهوبين رياضيًا من قبل المتخصصين ويستهدف الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة الإبتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني بجميع مدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة برعاية النشء وتنميته وتطوير قدراته رياضيًا وثقافيًا وعلميًا بالإضافة إلى منحهم فرصة الاشتراك في الأندية والاتحادات والبطولات الدولية.
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر

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انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
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