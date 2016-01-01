انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر

انطلقت اختبارات المرحلة الأولى لليوم الأول من المشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا والمقامة تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية باستاد الصالة المغطاة بالغردقة فى الفترة من 14 إلى 30 يوليو الجاري لاكتشاف الموهوبين رياضيا من أبناء محافظة البحر الأحمر في تنس الطاولة والمصارعة والجودو ولعبة كرة القدم واليد والسلة والتايكوندو والملاكمة ورفع الأثقال.



