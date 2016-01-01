برشلونة يرغب في ضم كانتي لاعب تشيلسي

يسعى نادي برشلونة إلى الحصول على خدمات لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، نجولو كانتي، في صفقة قد تشهد انضمام البرتغالي أندريه جوميز إلى ستامفورد بريدج.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم السبت أنه على الرغم من ضعف احتمالية رغبة تشيلسي في التخلي عن أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق، إلا أن أبطال الليجا الإسبانية عرضوا على إدارة البلوز استقدام اللاعب الفرنسي مقابل مبلغ مالي إضافة إلى بيع لاعب كجزء من الصفقة وينتظرون الرد.



وانضم كانتي إلى تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2016 بعدما لعب دورا مهما في فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" ثم فاز مع تشيلسي باللقب مجددا ويشارك حاليا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا حيث سيلعب أمام كرواتيا غدا الأحد بالنهائي.