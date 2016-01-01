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أخبار العالم

حماس تطالب بعدم التجمهر.. والاحتلال يهدد بحرب مسعورة

السبت 14/يوليه/2018 - 02:43 م
صدى البلد
عرفة البنداري
طالبت وزارة الصحة في غزة المواطنين بضرورة التحلى بالمسئولية والمحافظة على حياتهم، بعدم التجمهر في الأماكن التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنهم هاجموا منذ الليلة 40 هدفًا في قطاع غزة تابعة لحركة حماس وهو الهجوم الأوسع منذ حرب الجرف الصامد. 

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن حريقًا اندلع في فناء منزل في نتيف هعسراه من غير الواضح ما إذا كان بسبب بالون حارق أو صاروخ لا توجد إصابات.

في السياق ذاته، هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال، قطاع غزة بتعرضه لحرب أشد وأشرس من حرب الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل على القطاع عام 2014.

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