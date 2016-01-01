إيهاب يوسف لـصدى البلد: مكاتب التحريات الخاصة خطوة تأخرت بسبب التشريعات القانونية .. دورها مكمل لعمل الأجهزة الأمنية ..استعانت بها القاهرة فى حادث مقتل الطالبة مريم ..الوجهة الأولى للمستثمر



مكاتب التحريات الخاصة مطلوبة

التشريعات القانونية سبب تأخرها

موازية لعمل الجهات الأمنية وتتكامل معها

استعانت بها مصر فى قضية الطالبة مريم

أول مكان يلجأ له المستثمر قبل الشراكة



على غرار المخبر السرى الذى عرف ظهوره فى فترة الستنيات وتطوره لفريق من العمل داخل مكاتب ما بين محاولات الشرعنة للظهور وأخرى للسرية ظهرت مكاتب التحريات الخاصة والتى بدأت بشكل ومفهوم أوسع وظهرت بقوة بشكل قانونى ورسمى فى دول أوروبا خاصة فى بريطانيا وأمريكا ودول أخري " ونجحت فى أن تظهر للنور وتمارس مهامها بكل شفافية دون أن تتعارض مع الجهات الأمنية بل تكمل دورها .



خطوة تأخرت كثيرًا فى مصر بسبب التشريعات القانونية اللازمة وذلك حسبما يقول الدكتور إيهاب يوسف خبير إدارة الأزمات والمخاطر الأمنية ، مؤكدًا أن هذه المكاتب دورها مكمل للجهات الأمنية ولا تتعارض مع عملها.



وأضاف : أن مكاتب التحريات الخاصة فى مصر لا تعمل بشكل رسمى حتى الأن لأنها تحتاج لتشريعات قانونية تخرجها للنور مقارنة بوضعها فى الدول الخارجية والتى تعمل بشكل قانونى ورسمى مكمل لعمل الأجهزة الأمنية من خلال إعداد تقارير موازية تسهم فى تحقيق سرعة القضايا وخاصة الشائك منها.



وأشار "يوسف "، إلى أن دور هذه المكاتب يقوم بدور المخبر السرى قديما من خلال التقصى عن بيانات أو عمل تحريات عن شخص مطلوب معرفة مثلا مصادر دخله وطلب معطيات عن قضايا معينة تقدم للجهات القضائية ومثال على ذلك قضايا النفقة فى مصر، موضحًا أنه فى بعض الأحيان نقدم استشارات قانونية يتم إرفاقها كتقارير تعزز من التحقيقات ويتم تجميع البيانات ويرفقها بتقرير يقدمها للجهات القضائية ويعتد بها فى القضية بشكل رسمي.



وأضاف "يوسف"، أن مكاتب التحريات الخاصة تطورت بإرفاق معامل جنائية وبصمات لاثبات الجريمة أو نفيها ويجرون تحاليل الوراثة والبصمة وال دى إن ايه ..ويعترف بها أمام الجهات الأمنية مما يسهم فى تسريع الإجراءات وانهاءها بصورة سليمة.



طالب بضرورة وجود المكاتب وخلق بيئة تشريعية لها على إعتبارها المقصد الأول الذى يذهب إليه المستثمر للتحرى عن أشخاص أو شركات لضمان الشراكة ، مؤكدًا أن المستثمرين يعتمدون عليها بشكل كبير .



وتابع : من الناحية الأمنية تساعد هذه المكاتب منظومة الأمن فى استكمال بعض الإجراءات حتى وإن بدت روتينية حيث أن أجهزة الأمن لديها العديد من القضايا الشائكة والتى تتطلب وقتًا كبيرا وتقلل من الأعباء على كاهل اجهزة الأمن.



وكشف "يوسف"، عن استعانة مصر بهذه المكاتب الموجودة فى الخارج فى واقعة الطالبة مريم وايضا أسرتها الخاصة لاستكمال بعض الإجراءات وطلبت ادخال معمل جنائى خاص نظرًا لعدم ثقتها الكاملة فى التقرير الجهات الرسمية .