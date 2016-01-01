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برلمان

علاء عابد يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

السبت 14/يوليه/2018 - 06:01 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالى للبرلمان وذلك فى ضوء قانون المجلس القومى لحقوق الانسان رقم 94 الذى اصدره مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى.

وقال " عابد" فى بيان أصدره اليوم ان اعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة ملحة حاليا للتصدي للهجمات المغرضة الشرسة داخليا وخارجيا، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من بناء المبني الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبار ذلك الامر ضرورة حتمية لانه سيكون رمزا ونموذجا علي ان مصر هي صرح الحريات في الوطن العربي.

وكشف النائب علاء عابد عن تلقي مجلس النواب العديد من الترشيحات ويجب ان يكون الاختيار مبني علي شروط واضحه اولها الخبرة في مجال حقوق الانسان واشراك عنصري الشباب والمرأة واصحاب الخبرات القانونية والعلاقات الدولية.

وأكد "عابد" ان المجلس سيتم تشكيله بعد ان اكتملت مؤسسات الدوله واستقرت الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه وايضا الامنية وبالتالي يجب علي المجلس مباشره دوره علي اكمل وجه في هذه المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة مضاعفة ميزانية المجلس القومي لحقوق الانسان في السنوات القادمة لمراعاة مشاركته داخليا وخارجيا في المحافل الدولية لحقوق الإنسان وعدم ترك الساحة للمنظمات المعادية للعبث والتحريض ضد الدولة المصرية.

وأضاف انه فور الاعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان سوف تبدأ لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بالتنسيق مع المجلس لعقد عدة لقاءات دورية لوضع خارطة طريق للتحرك داخليا وخارجيا لاظهار الدور الذى تقوم به مصر في مجال حقوق الانسان.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بأن يكون عمل المجلس الجديد ميدانيا والتواجد مع المواطنين حتي يعلم شكواهم ويعمل علي حلها، مشيرا الي ان اعضاء المجلس يجب ان يكونوا اصحاب رسالة وينحازوا للشعب وليس موظفين كل دورهم الرد علي التقارير بتقارير اخري.

كما أكد ضرورة ان يكون لدى اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان القدرة على حل المشكلات التى تصل اليهم من خلال التواصل مع الاجهزة التنفيذية خاصه ان قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى اصدره البرلمان اعطي العديد من الصلاحيات للمجلس بخلاف القانون السابق الذى كان يغل يده في الكثير من مجالات حقوق الإنسان.

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