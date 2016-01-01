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أخبار العالم

مصر تجري اتصالات عاجلة لوقف التصعيد بين حماس وإسرائيل

السبت 14/يوليه/2018 - 02:46 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن المخابرات المصرية تجري اتصالات حاليا مع قيادة حركة حماس من أجل وقف التصعيد مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع غزة قولها إن الاتصالات تتم عن طريق خليل الحية وروحي مشتهي اللذين يتواجدان في مصر في إطار المباحثات التي تجريها الحركة مع المخابرات المصرية بهدف استكمال مسيرة المصالحة مع حركة فتح.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي ضربات متتالية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، فيما تقوم حماس بإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة.

وتوعد الناطق باسم جيش الاحتلال قطاع غزة بحرب أشد من تلك التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2014.

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