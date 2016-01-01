ملامح العام الدراسي الجديد.. إنشاء 7 كليات مع تغيير في مسمياتها.. استقلال 3 جامعات .. وإعفاءات لأوائل الشهادات الفنية

إنشاء كليات جديدة



تغييرات بمسميات الكليات



كما وافق المجلس على إنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس، وكذلك أعلن المجلس تغيير مسمى كلية الإدارة الفندقية بمطروح إلى كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية فرع مطروح.



بدء الدراسة بحقوق دمياط 2018



وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الحقوق جامعة دمياط اعتبارًا من العام الجامعى 2018 /2019.



فصل 3 فروع للجامعات المستقلة



وقرّر المجلس تشكيل لجان لدراسة فصل فرع مطروح عن جامعة الإسكندرية لتكون جامعة مستقلة، وكذلك فصل فرع الوادى الجديد عن جامعة أسيوط لتكون جامعة مستقلة، وفصل فرع الغردقة عن جامعة جنوب الوادى لتكون جامعة مستقلة.



إعفاء الـ 50 الأوائل بالشهادات الفنية



كما أقرَّ المجلس قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019 ، كما وافق المجلس على إعفاء الخمسين طالبًا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.



استثناء الـ 900 الأوائل من قواعد التوزيع الجغرافي



وأعلن المجلس استثناء الـ٩٠٠ طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، بدلًا من الـ 600 أوائل كما كان معهودًا من قبل، مقسمين ما بين ٣٠٠ طالب علمي علوم، ٣٠٠ علمي رياضة، و٣٠٠ للشعبة الأدبية، والإعفاء من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير امتياز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الأولى "البكالوريوس أو الليسانس".





يشهد العام الدراسي الجديد 2018 /2019 بالجامعات الحكومية المصرية 6 ملامح جديدة أبرزها كليات جديدة بالتنسيق واستقلال 3 فروع للجامعات الإقليمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب الأوائل من الاستثناء من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، قال إن عددًا من الكليات الجديدة ستنضم للتنسيق هذا العام، وعددهم 7 كليات، وتشمل: كليتي الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ ، هذا بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التى ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.