بعثة منتخب كرة القدم النسائية للأولمبياد الخاص تطير إلى شيكاغو

غادرت القاهرة، اليوم السبت، بعثة الأولمبياد الخاص المصرى للمشاركة في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من 15 وحتى 21 يوليو الجاري.



يتراس البعثة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية المحلية الأسبق رئيس الأولمبياد الخاص المصري يعاونه الدكتور باسم تهامي المدير الوطني.



ويتشكل الفريق من د.اكرامى الجمال مديرا فنيا والمدربة فايزة حيدر و 11 لاعبة 6 منهم من لاعبات الاولمبياد الخاص و5 لاعبات شركاء من غير المعاقات ويتكون المنتخب من هدير جاد، سما لطفي، ياسمين أحمد، رحمة عطية، آية عبد الحميد، أسماء رمضان والشركاء علياء الزنوكي، شروق فرحان، بسنت احمد، ميرنا عبد الغني، ياسمين عبد الراضي.



الجدير بالذكر أن كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة هو أول كأس تقام فى كرة القدم للنساء بمشاركة 8 دول وكانت مصر قى تأهلت لهذه الكأس عقب فوزها بالكأس الاقليمية التى اقيمت بالقاهرة 2017 وتضم مجموعة مصر في كأس العالم كوريا والهند والمكسيك.