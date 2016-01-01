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أخبار العالم

استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع

السبت 14/يوليه/2018 - 02:51 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن دبابة إسرائيلية تعرضت لاستهداف بصاروخ مضاد للدروع من طراز كورنيت على حدود غزة.

وأوضحت القناة الثانية أن صاروخا أطلق من داخل قطاع غزة باتجاه قوة تابعة للجيش بالقرب من الحدود، مشيرة إلى أن الاستهداف لم يسفر عن إصابات.

وطالبت وزارة الصحة في غزة كافة المواطنين بضرورة التحلى بالمسئولية و المحافظة على حياتهم، وناشدت المواطنين بعدم التجمهر في الاماكن التي تستهدفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنهم هاجموا منذ الليلة 40 هدفا في قطاع غزة تابعين لحركة حماس وهو الهجوم الأوسع منذ حرب الجرف الصامد.

وأشارت صحيفة يديعوت احرونوت إلى أن حريقا اندلع في فناء منزل في نتيف هعسرا من غير الواضح ما إذا كان بسبب بالون حارق أو صاروخ لا توجد إصابات.

في السياق ذاته، هدد المتحدث باسم جيش الإحتلال، قطاع غزة بتعرضه لحرب أشد وأشرس من حرب الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل على القطاع عام 2014.

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