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كأس العالم

الزمالك يفاوض طه ياسين الخنيسى نجم الترجى

السبت 14/يوليه/2018 - 02:55 م
طه ياسين الخنيسى
طه ياسين الخنيسى
ملك موسى
كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسؤولي النادي يدرسون التعاقد مع التونسى طه ياسين الخنيسى، مهاجم الترجى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن الزمالك تلقى تأكيدات من بعض الوكلاء بإمكانية التعاقد مع الخنيسى خلال الفترة الحالية، مثلما حدث مع زميله بالمنتخب التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط النصر السعودى، والمنضم حديثا للقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن التفاوض مع الخنيسى بسبب مهاراته وإمكانيته الكبيرة، حيث كان هدفا فى وقت سابق لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لكن رفض نادى الترجى التونسى رحيله.

الجدير بالذكر ان قائمة اللاعبين الأفارقة في الزمالك مكتملة بوجود كاسونجو وحمدى النقاز وحميد أحداد وفرجانى ساسى، وحال ضم مهاجم الترجى يجب رحيل أحد الأجانب المذكورين.

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