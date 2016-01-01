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أخبار البلد

ناجي الشهابي: نقيب الاجتماعيين الراحل دفع ضريبته الوطنية

السبت 14/يوليه/2018 - 04:04 م
ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي
الديب ابوعلى
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إننا فى حاجة لاستعادة دور الإعلام الوطني الذي فقدناه في مرحلة البناء التي يمر بها الوطن.

وأضاف "الشهابي"، خلال كلمة له بحفل تأبين أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أن الراحل دفع ضريبته للوطن وظهر ذلك فى كل مواقفه ونتمني أن يسير الآخرون علي دربه، فالوطن في حاجة ماسة لكل وطني مخلص خاصة في ظل الظروف الحالية.

شارك في حفل تأبين نقيب الاجتماعيين السابق، الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، وزكريا حشاد نقيب التطبيقيين، وكمال ابو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق، وسيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري الديمقراطى، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، وطلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية.

يذكر أن أسامة برهان وافته المنية فجر يوم السبت 26 مايو الماضي عقب أزمة صحية ألمت به نقل علي إثرها للمستشفي حيث لقي ربه بها.

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