ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حب الرشاد علاج لأمراض العظام وديدان المعدة

السبت 14/يوليه/2018 - 04:15 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي ان هناك فوائد صحية لحب الرشاد لن يتوقعها أحد وهي: 

1) يعمل حب الرشاد على تقوية العظام حيث يمدّها بالكالسيوم المهم لمنع حدوث الهشاشة، كما يعمل على تقوية عضلات الجسم والمفاصل ويزيد من مرونتها.
2) يعالج فقر الدم:
يتميز حب الرشاد بأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك لذلك, فهو يعالج حالات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
3) حب الرشاد يغذي مولودك:
لانه يزيد من إدرار اللبن
يوصف حب الرشاد للأمهات المرضعات, فهو يزيد من ادارا اللبن, و ذلك لما يحتويه من قيمة غذائية عالية.
4) حب الرشاد افضل ملين:
تعتبر هذه البذور علاج فعال لحالات الامساك , للمشاكل المعوية , مغص البطن, والبواسير. كما أنه يساعد على تنقية الدم و تحفيز الشهية.
5) حب الرشاد عدو لدود للبرد والتهاب الحلق:
حبوب الرشاد تعتبر علاجا فعالا لنزلات البرد , لالتهاب الحلق , السعال , الربو , الصداع , النزيف, ومسكن أيضا. كما أنه ينصح بشدة لمرضي التهاب الشعب الهوائية.
6) فوائد حب الرشاد في حراسة الكبد:
هذه الحبوب تساعد في حماية الكبد من التلف من المواد السامة مثل رابع كلوريد الكربون (CCL4).
7) فوائد حب الرشاد في تخفيض ضغط الدم:
بذور الرشاد لها خاصية مضادة لارتفاع ضغط الدم, كما أنه يعمل على إدرار البول بشكل فعال.

ترشيحاتنا

زاهي حواس: عائق وحيد يمنعنا من الوصول للآثار غير المكتشفة

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

الأرصاد:الطقس اليوم بداية موجة حارة.. وتحذيرات للمصطافين

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

الزمالك يصدم شيكابالا بخبر قاسٍ عن طريق "فروجه"

منة فضالي تعود من الساحل الشمالي الأسبوع المقبل

الأهلي يوافق علي تعديل تعاقد ناصر ماهر

ريال مدريد يحضر عرضا مغريا لضم نجم توتنهام

أول صورة لحنة محمد عبد المعطي وفرح علي

رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي الجزئي لنفق النهضة

مسئول: الانتقال إلى يوفنتوس لن ينهي مشاكل رونالدو مع الضرائب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

فيديو

نقيب الصيادين: عطل المحرك أقرب سبب لاختفاء مركب الصيد
وكيل صحة الشرقية عن ترديد النشيد بإحدى الوحدات:لا يمكن محاسبتهم
بكري: نقيب الاجتماعيين الراحل كان يطمئنني بزوال حكم الإخوان.. فيديو
خبير نقل: قيمة رواتب العاملين أكبر من دخل السكة الحديد.. فيديو
طريقة تحضير شربات الورد بألوان الطعام الطبيعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟