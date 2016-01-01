حب الرشاد علاج لأمراض العظام وديدان المعدة

أكد المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي ان هناك فوائد صحية لحب الرشاد لن يتوقعها أحد وهي:





1) يعمل حب الرشاد على تقوية العظام حيث يمدّها بالكالسيوم المهم لمنع حدوث الهشاشة، كما يعمل على تقوية عضلات الجسم والمفاصل ويزيد من مرونتها.

2) يعالج فقر الدم:

يتميز حب الرشاد بأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك لذلك, فهو يعالج حالات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

3) حب الرشاد يغذي مولودك:

لانه يزيد من إدرار اللبن

يوصف حب الرشاد للأمهات المرضعات, فهو يزيد من ادارا اللبن, و ذلك لما يحتويه من قيمة غذائية عالية.

4) حب الرشاد افضل ملين:

تعتبر هذه البذور علاج فعال لحالات الامساك , للمشاكل المعوية , مغص البطن, والبواسير. كما أنه يساعد على تنقية الدم و تحفيز الشهية.

5) حب الرشاد عدو لدود للبرد والتهاب الحلق:

حبوب الرشاد تعتبر علاجا فعالا لنزلات البرد , لالتهاب الحلق , السعال , الربو , الصداع , النزيف, ومسكن أيضا. كما أنه ينصح بشدة لمرضي التهاب الشعب الهوائية.

6) فوائد حب الرشاد في حراسة الكبد:

هذه الحبوب تساعد في حماية الكبد من التلف من المواد السامة مثل رابع كلوريد الكربون (CCL4).

7) فوائد حب الرشاد في تخفيض ضغط الدم: