انتخابات مجالس إدارات بـ 265 مركز شباب بالغربية .. 10 أغسطس

أعلنت اللجنة المشرفة علي إنتخابات مجالس ادارات الجمعيات العمومية بمراكز شباب الغربية اليوم السبت عن موعد بدء الإنتخابات يومي الجمعة والسبت بعدد "265"مركز شباب برئاسة محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،علي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب،الشناوي ماضي مدير عام الهيئات.



صرح بذلك محمد إسماعيل وكيل الوزارة لافتا أنه تم تحديد مواعيد الجمعيات العمومية بمختلف مراكز شباب المحافظة والمتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجالس ادارات جديدة لهذه الهيئات طبقا للائحة المنظمة للنظام الاساسي لمراكز الشباب غير اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضيةالصادرة بالقانون رقم 36لسنة 2018.



شدد "إسماعيل" بالتنبية علي الإدارات الفرعية وإدارة الهيئات المركزية. بمراجعة كشوف العضوية وإتباع اللوائح والقوانين المتضمنة لتنقية العضوية حتي تتم الإنتخابات بنزاهه وشفافيه،مطالبا الجميع بالوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.



اشار "اسماعيل" بأن عدد "13"مركز شباب أجريت انتخاباتهم في العام الماضي حيث انهم اعضاء الجمعيات العمومية،مركز شباب كفرالصارم قبلي التابع لإدارة شباب زفتي وكذلك مركز شباب كفرسالم النحال التابع لإدارة الشباب والرياضة بالسنطة أعيد إشهارهم ولم يمض علي إشهارهم مدة أربع سنوات،وفقا لنص المادة5من القانون 218 لسنة 2017 مدة هذه المجالس حتي تاريخية لم تمر هذه الأربع سنوات .



أكد"اسماعيل"بأن مركز شباب محلة حسن التابع لإدارة شباب المحلة اول اصبح عضو جمعية عمومية لاتحاد الكرة ومر علي عضويته سنه وعلي ذلك سيتم توجية الدعوة لجمعية عمومية خاصة وتجري انتخاباته علي لائحة اللجنة الأوليمبية الخاصة بمراكز الشباب اعضاء الاتحادات الرياضية،بالنسبة لمركز شباب محلة البرج التابع لإدارة شباب المحلة ثان صدر قرار بدمجه بمركز شباب مدينة المحلة لعدم توافر مقومات الاشهار الدائم الا ان النائب محمد خليفة قام بتخصيص قطعة أرض تفي بالغرض .

