انطلاق أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

استقبل #مطار_الملك_عبدالعزيز الدولي بـجدة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام.
ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر موقع " تويتر " اليوم السبت لقطات انطلاق أولى رحلات الطيران ناقلة لحجاج بيت الله الحرام قادمة من جمهورية بنجلاديش.
يذكر أنه من المقرر أن تغادر مقدمة البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية لتكون في استقبال حجاج بيت الله الحرام في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري استعدادًا لبدء عمليات تفويج الحجيج والتي تبدأ في الثاني من أغسطس القادم متوجهة للمدينة المنورة وتضم حجاج محافظتى الجيزة ودمياط.