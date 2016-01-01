انطلاق أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

استقبل #مطار_الملك_عبدالعزيز الدولي بـجدة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام.





ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر موقع " تويتر " اليوم السبت لقطات انطلاق أولى رحلات الطيران ناقلة لحجاج بيت الله الحرام قادمة من جمهورية بنجلاديش.



