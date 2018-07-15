طلب إحاطة لوزير الإسكان لتحسين الخدمات بقرية المنوات

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة غدا لوزير الإسكان بخصوص عدم وجود صرف صحى فى قرية المنوات فى الجيزة.



وأكد عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ستقدم أيضا بطلب إحاطة لوزير الداخلية لإنشاء سجل مدنى فى قرية المنوات، مشيرا إلى أنه سبق وأن تقدم بهذا الطلب لوزير الداخلية السابق وحصل على تخصيص من رئيس الوزراء بمليون جنيه لقطعة الأرض لبناء السجل المدنى، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه.



وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بضرورة الاهتمام بقرية المنوات، خاصة وأنها تعانى من الإهمال وسوء الخدمات ، الأمر الذي يؤثر على المواطنين بشكل سلبي.

