كارثة تفعلها الفتيات على الشاطئ

حذرت دراسة جديدة من أن استخدام مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس أو SPF ليس كافيًا لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس خلال الصيف.



ويعتقد العديد من الناس أن تطبيق مرطب مع SPF (30) سيوفر لهم حماية كافية طوال اليوم من أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الباحثين من جامعة ليفربول أوصوا باستخدام كريم واقي الشمس فقط عند قضاء فترات طويلة في الشمس وفقا ل"independent".



وأجرى الفريق دراسة سأل خلالها مجموعة من المشاركين بتطبيق كريم واقي الشمس على وجوههم في اليوم الأول من الاختبار، ثم طلبوا منهم تطبيق مرطب يحتوي على SPF في يوم آخر.



وخلص الفريق إلى أن المشاركين غطوا 89 في المئة من وجوههم عند تطبيق كريم واقي الشمس، و84 في المئة فقط من وجوههم عند تطبيق المرطب.