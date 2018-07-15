نائب يتقدم بتعديلات على قانون الخدمة المدنية

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه يعد تعديل 3 مواد فى قانون الخدمة المدنية ، تمهيدا لتقديمهم إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل ، بعد حصوله على توقيع 60 نائبا.



وأكد شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعديلات الثلاثة تتضمن المادة الخاصة بالتسويات ، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على تخفيض أجر كل موظف يقوم بالتسوية، الأمر الذى يعتبر مخالف للقانون ويمثل أضرارا للموظف.



وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه يطالب بتعديل المادة التى تتضمن تجميد المكافآت والحوافز ، حيث تنص المادة على أن من يحصل على أجر ومكافأة لمدة 5 شهور يتم قطع حوافزه من عام 2015 ، كما أن المادة الثالثة التى سيطالب بتعديها تتعلق بالبدل النقدى للإجازات لكل من يخرج على المعاش ولم يحصل على إجازته خلال فترة خدمته.

