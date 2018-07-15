تنسيق 2018.. لطلاب الثانوية العامة بالتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الاثنين.. والأعلى للجامعات يلغي الاستثناءات

انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. بعد غد

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 96.10% للشعبة العلمية و93.90% للهندسية و 80% للأدبية

التعليم العالي تعلن أماكن تسجيل الرغبات وتحذر الطلاب

خطوات تسجيل طلاب المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولى

إلغاء جميع استثناءات المجلس الأعلى للجامعات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم: "أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16/7/2018، وحتى يوم الجمعة الموافق 20/7/2018 .

وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة، الشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر وعدد طلاب هذه المرحلة 28001 طالبا، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر وعدد طلاب هذه المرحلة 15267، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر وعدد طلاب هذه المرحلة 83539 طالبا، وذلك باجمالي 126807 طلاب.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي، www.Tansik.Egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، كما سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.

وقالت الوزارة إن تسجيل الرغبات يتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أما عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني، فأوضحت الوزارة أنه من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأعلنت الوزارة مزايا خدمة التنسيق الالكتروني، وقالت إنه يعمل على التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

كما تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وتمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

ووجهت الوزارة تعليمات هامة للطلاب ومنها، أن هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع ليمكن إتمام التنسيق والفرز وإعلان النتيجة، وسيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك، وان الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ووجهت الوزارة رسالة للطلاب مفادها: "ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها، وإذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (60 رغبة) وبدون وجود أي أخطاء، وفي حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.

كما أعلنت خطوات التسجيل عبر الموقع وهي قم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد، ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، ثم قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد.

وأوضحت الوزارة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب، وهى كما يلي:-



- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

أما عن طرق التعرف علي نتيجة الترشيح، فقالت الوزارة إنه سيتم إبلاغ الطالب بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسميا وذلك بأحد الطرق التالية، النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، أو يتم طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد علمًا بأن هذه البطاقة مجرد إخطارولا تمثل مستند رسمي.

وأعلنت الوزارة مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولي، حيث يتم تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت طبقا لشرائح المجموع اليومي كالتالي:-

أ - المجموعة العلمية (شعبة العلوم):

الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 406 درجات فأكثر

الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجات

الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة

الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع396 درجة لأقل من 399 درجة

الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع درجة 394 لأقل من 396 درجة

ب – المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):

الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 403 درجات فأكثر

الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 397 درجة لأقل من 403 درجات

الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من 397 درجة

الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من 392 درجة

الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة

ج- المجموعة الأدبية:

الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر

الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 365 درجة لأقل من 380 درجة

الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من 365 درجة

الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 345 درجة

الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 330 درجة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم استحداث عدد من الكليات فى مختلف التخصصات بكثير من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019 وذلك لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم فى الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعى والعمل على الحد من ارتفاع الحد الادنى للقبول بالكليات المختلفة.

وأعلنت أنه تم الغاء كافة الاستثناءات التى سبق ان قررها المجلس الاعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017 وذلك اعلاء لاحكام الدستور والقانون والمحكمة الادارية العليا.

كما أشارت إلى أن المجلس الاعلى للجامعات هو من يحدد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2018/2019 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها ( العلمية / والأدبية ) عام 2018 عن طريق مكتب التنسيق، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة ، والاعتبارات والمبادئ الاساسية التى استقر عليها المجلس الاعلى للجامعات.

