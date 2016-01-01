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نقيب الصيادين: عطل المحرك أقرب سبب لاختفاء مركب الصيد

السبت 14/يوليه/2018 - 04:00 م
مركب صيد
مركب صيد
إسلام الطوانسي
قال أحمد نصار نقيب الصيادين، إن مركب صيد مصري مختفي منذ تسعة أيام وكان على متنه 3 أفراد، ولم يظهر للمركب أي أثر منذ خروجه.

وأضاف نصار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على "MBC مصر"، أنه تم التواصل مع الجانب الليبي وخرجت مراكب للبحث عنهم ولكن لم يتم العثور عليهم إلى الأن.

ولفت ناصر إلى أنه أخطر السلطات المصرية، وبعض الجهات الأخرى حول الوضع، لافتا إلى أن الخوف الأكبر هو أن يكون محرك المركب تعرض لعطل ما تسبب في شل حركة المركب وسط البحر.

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